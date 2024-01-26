 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da aranan şahıs yakalandı

Üç ilde dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis tarafından yakalandı. Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama sonucunda, Bodrum'dan gelen H.A. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın\'da aranan şahıs yakalandı
26.01.2024 - 17:24,
Abone Ol

Üç ilde dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada, Muğla İli Bodrum İlçesinden Kuyucak İlçesine gelen H.A. (30), Kuyucak Polisinin sıkı takibi sonucunda yakalandı. Burdur, Denizli ve Kütahya İllerinden "Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Madde Kullanma" suçlarından dolayı arandığı anlaşılan ve hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan H.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kuyucak, Aydın, Dolandırıcılık, Cezaevi, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02
Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben? Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58
Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı

Son Dakika
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
15:57 Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement