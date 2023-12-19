Aydın\'da aranan şüpheliler yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan iki şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve İzinsiz Kenevir Yetiştirme suçları dahil 5 ayrı suçtan aranan T.T. (24) kovalamaca sonucu yakalandı. 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.yi takibe alan polis şahsın İlçeye araçla gelerek Kuyucak Ovası'nda gizlendiği bilgisini aldı. Yeri polislerce tespit edilen şahıs uzun kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen ve uyuşturucu testi pozitif çıkan şahsa 39 bin TL trafik cezası uygulanarak, aracı trafikten men edildi.

Ayrıca, Denizli ilinden gelen M.U. (36) isimli şahsın aracını durduran polisler, şahsın kimliğine ait çelişkili bilgiler vermesinden şüphelenerek, yaptıkları sorgulamada şahsın Hırsızlık ve Kaçakçılık suçlarından dolayı cezaevi firarisi olduğunu ve 9 ayrı suçtan arandığını tespit etti. 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi. - AYDIN