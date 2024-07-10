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Aydın'da asansör kazasında karar çıktı

Aydın\'da asansör kazasında karar çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazasıyla ilgili davada karar verildi. Asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verilirken, montaj yapan firmanın sahibi H.T. ile makine mühendisleri R.H.A. ve U.İ. ise 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Elektrik mühendisi N.M. ise beraat etti.

10.07.2024 17:43
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Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrenci yurdunda meydana gelen ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazasında karar çıktı.

Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ile montaj yapan firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. de yakalanarak tutuklanmış, firmanın elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmıştı. Sanık sayısının 5'e yükseldiği olayla ilgili görülen davada karar çıktı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların yanı sıra Zeren Ertaş'ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

Savunmaların ardından mahkeme, asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi. Montaj yapan firmanın sahibi H.T., makine mühendisleri R.H.A. ve U.İ. hakkında ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.T., R.H.A. ve U.İ. hükümle birlikte tahliye edildi. Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanan elektrik mühendisi N.M.'nin ise beraatına karar verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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