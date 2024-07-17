Aydın\'da Avrupa\'nın En Büyük Kağıt Üretim Tesisi Yangın Sonrası Kül Yığınına Döndü

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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan 12 Temmuz Cuma günü Akşam saatlerinden bu yanan Avrupa'nın en büyük kağıt üretim tesisi yangın sonrası kül yığınına döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 Ocak 2022 günü resmi törenle açılışı yapılan, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 310 bin metrekarelik alanda kurulu, Avrupa'nın en büyük kağıt üretim tesisinin yangından sonraki görüntüsü görenlerin yüreğini dağladı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kağıt üretim tesisi olan yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırım yangın sonrası küle döndü. 800 kişinin istihdam edildiği ve tesiste 12 Temmuz'dan bu yana alevlerle mücadele edildi. Rüzgarın da etkisi ile bir türlü söndürülemeyen yangında tesiste yanacak bir şey kalmadığı belirtildi.

Soğutma çalışmaların devam ettiği Kipaş Kağıt Fabrikası, yangın sorası adeta kül dağına döndü. - AYDIN