Aydın\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafedeki 2 kişi iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN