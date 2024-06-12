Aydın'da Bölgesel Huzur ve Güven Uygulamasında 2 Şahıs Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bölgesel huzur ve güven uygulamasında şahıs ve araçlar kontrol edilirken, hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 55 unsur ve 161 personelin katılımı ile Huzur ve Hızır Timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; 3 bin 775 şahıs ve 709 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs gözaltına alınırken, 1 araca idari işlem yapılarak 1 araç da yakalandı.

Öte yandan; 191 umuma açık yer, 1 AVM, 42 metruk yapı, 40 okul çevresi ve 72 park-bahçe, 29 işletme kontrol edilirken. 17 kişiye toplam 34 bin 884 idari işlem uygulandı. - AYDIN