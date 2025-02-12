Aydın\'da Çevre Bilinci Etkinliği

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Tekeköy Mahallesi'nde çevre bilincini artırmak amacıyla vatandaşlara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

'Her şey Elimizde' mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara çevre ve doğa sevgisi konusunda önemli bilgiler verildi. Temiz enerji, sürdürülebilir enerji, geri dönüşümün nasıl yapılacağı ve neden bu uygulamaların hayatımızdaki önemi anlatıldı. Ayrıca günlük yaşamda hangi maddelerin geri dönüştürülebileceği konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Çevre dostu yaşamın yaygınlaştırılması için toplumun her bireyine büyük görevler düştüğünü vurgulayan jandarma personelleri, çevre bilincinin artırılması ve doğa sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti. - AYDIN