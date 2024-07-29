Aydın'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Aydın'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

Aydın\'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, Halide Hatun İlkokulu yanında bulunan Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü yangını söndürmeye çalışsa da araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.07.2024 09:09  Güncelleme: 09:10
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın sabah saatlerinde Batı Gazi Bulvarı üzerinde Halide Hatun İlkokulu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 NA 886 plakalı otomobilin motor kaputundan hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü aracını kenara çekerek bir yandan kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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