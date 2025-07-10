Aydın\'da Çöp Ayrıştırma Çalışmalarında Bebek Cesedi Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma çalışmaları sırasında göbek bağı kesilmemiş bir erkek bebek cesedi bulunmasının ardından Jandarma ekipleri olayı çözmek için çalışma başlattı. Jandarma her türlü ihbarı değerlendirirken, kurulan özel ekip tarafından 1500 saatlik kamera kaydı da incelemeye alındı.

Olay, geçtiğimiz 02 Temmuz günü Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık bertaraf tesisinde ekiplerin çöp ayrıştırma çalışmaları yaptığı sırada çöplerin arasında bir bebek cesedi olduğu fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin yeni doğmuş ve göbek bağı kesilmemiş bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi.

Jandarma özel ekip kurdu

Olayın aydınlatılması için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda kurulan özel ekip çalışmaya başladı. Her türlü ihbarı değerlendiren ekip 1500 saatlik kamera kaydını da incelemeye aldı. JASAT ekiplerinin çevrelerinde hamile olduğunu bilen ancak bebeği olmayan kişilere yönelik tüm ihbarları da titizlikle incelendiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin, yaklaşık 35 haftalık olduğu ve göbek bağının da kesilmediği tespit edilirken, olayın şüpheli ya da şüphelilerini bulmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - AYDIN