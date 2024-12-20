Aydın\'da Çöp Kamyonu Basketbol Sahasına Düşerek Çukura Sıklıkla Girdi

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Aydın İmam Hatip Lisesi bahçesine çöp toplamak için giren belediye çöp kamyonu beton basketbol sahasının çökmesi üzerine oluşan çukara düştü.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki Aydın İmam Hatip Lisesi bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteynerlerde bulunan çöpleri toplamak için okula giren belediyeye ait bir çöp kamyonu beton basketbol sahasından geçtiği sırada beton saha çöktü. Oluşan çökme nedeniyle belediyenin çöp kamyonu oluşan çukura düştü. Maddi hasar ile atlatılan olayda, okul bahçesinin boş olması ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Ekiplerin çöp kamyonunu düştüğü çukurdan kurtarma çalışmaları sürüyor. - AYDIN