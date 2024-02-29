Aydın'da 'Duman' uygulaması: 985 işyeri denetlendi, 5 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 'Duman' uygulaması: 985 işyeri denetlendi, 5 aranan şahıs yakalandı

Aydın\'da \'Duman\' uygulaması: 985 işyeri denetlendi, 5 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Duman' uygulamasında 985 işyeri denetlendi ve 5 aranan şahıs yakalandı. 177 ekip ve 237 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 3 bin 655 kişinin sorgusu yapıldı. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

29.02.2024 09:33  Güncelleme: 09:34
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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Duman' uygulamasında 985 işyeri denetlenirken, 5 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Türkiye Müşterek Duman Uygulaması" gerçekleştirildi. 177 ekip ve 237 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 985 işyeri kontrol edildi. Ayrıca denetim kapsamında 3 bin 655 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs da yakalandı. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 'Duman' uygulaması: 985 işyeri denetlendi, 5 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'Duman' uygulaması: 985 işyeri denetlendi, 5 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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