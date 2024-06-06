Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı kadının balkondan düşmesi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşadığı evin balkonunda düşen yaşlı kadının imdadına polis ve sağlık ekipleri yetişti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2341 sokak üzerinde öğle saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. isimli yaşlı kadın evinin balkonda henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. G.Ç.'nin eşi kendi imkanları ile yaşlı kadını bulunduğu yerden kaldıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen ekipler yaşlı kadını sedye yardımıyla bulunduğu yerden alarak ambulansa indirdi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan G.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN