Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı kadının balkondan düşmesi - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı kadının balkondan düşmesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşadığı evin balkonunda düşen yaşlı kadının imdadına polis ve sağlık ekipleri yetişti. Yaşlı kadın, sedye yardımıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

06.06.2024 14:32
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşadığı evin balkonunda düşen yaşlı kadının imdadına polis ve sağlık ekipleri yetişti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2341 sokak üzerinde öğle saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. isimli yaşlı kadın evinin balkonda henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. G.Ç.'nin eşi kendi imkanları ile yaşlı kadını bulunduğu yerden kaldıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen ekipler yaşlı kadını sedye yardımıyla bulunduğu yerden alarak ambulansa indirdi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan G.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı kadının balkondan düşmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı kadının balkondan düşmesi - Son Dakika
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