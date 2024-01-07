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Aydın'da Düzensiz Göçmene ve İşverene 50 Bin 133 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Aydın'da Düzensiz Göçmene ve İşverene 50 Bin 133 TL İdari Para Cezası

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir düzensiz göçmenin çalışma izni olmadan bir besihanede çalıştığı tespit edilirken, işverene ve düzensiz göçmene toplamda 50 bin 133 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması sırasında düzensiz göçmenin çalıştığı belirlendi ve gerekli cezai işlemler uygulandı.

Aydın\'da Düzensiz Göçmene ve İşverene 50 Bin 133 TL İdari Para Cezası
07.01.2024 - 11:02,
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir düzensiz göçmenin çalışma izni olmadan bir besihanede çalıştığı tespit edilirken, işverene ve düzensiz göçmene toplamda 50 bin 133 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması esnasında Ö.E. isimli düzensiz göçmenin, M.A.A. isimli şahsa ait besihanede çalıştığı tespit edildi. M.A.A. isimli kişiye 6735 sayılı Kanunu (Çalışma İzni Olmaksızın Yabancı Çalıştırmak) gereğince 35 bin 815 TL, Ö.E. isimli düzensiz göçmene ise aynı kanun gereğince (Çalışma İzni Olmaksızın Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışmak) 14 bin 318 TL olmak üzere toplam 50 bin 133 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmen, Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kuyucak, Aydın, Ceza, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Düzensiz Göçmene ve İşverene 50 Bin 133 TL İdari Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Düzensiz Göçmene ve İşverene 50 Bin 133 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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