Aydın'da ev yangınında çocuk ve yaşlı kadın kurtarıldı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan depodan çıkan yangın yakındaki eve sıçrarken, yangında evde bulunan bir çocuk ve yaşlı kadın kurtarıldı.

Yangın, Camikebir Mahallesinde bulunan bir evin bahçesindeki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli şahsın evinin bahçesinde bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yakındaki eve de sıçradı. O esnada evde bulunan bir çocuk ve diğer evdeki L.K. isimli yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamaya riskine karşı evde bulunan tüpler dışarı çıkarıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, iki evde de maddi hasar oluştu.

Yangında çok korkan yaşlı katın Korkut, gözyaşlarını tutamadı. Hiçbir şey yapamadığını ve sürüklenerek kapının önüne geldiğini belirten Korkut, "Kapının önüne çıktım yığıldım kaldım. Komşular çıkardı beni" dedi. - AYDIN