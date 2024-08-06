Aydın\'da evin bahçesinde çalı yangını

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin bahçesinde istiflenmiş haldeki çalıların tutuşması sonucu meydana gelen yangında, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin bahçesinde istiflenmiş haldeki çalılar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki kuru otları ve zeytin ağaçlarına sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler, alt bölgedeki evlere sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken, istiflenmiş çalılar tekrar tutuşma ihtimaline karşı kepçe yardımıyla temizlendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN