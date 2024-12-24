Aydın\'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve 2 dosyadan da hükümlü veya tutuklunun kaçması' olmak üzere 3 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasına S.K. isimli şahıs Dereağzı Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN