Aydın\'da Hemşireler Gazeteciye Tepki Gösterdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan 26 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde olayların ardı arkası gelmiyor. ASM'de görev yapan 2 hekimin açığa alınmasının ardından olayı haber yapmak için bölgeye giden gazeteci bu defa açığa alınan doktorların hemşirelerinin hışmına uğradı. G.K ve C.Ö. isimli hemşireler, olayı haber yapmak isteyen ve basın kartını ibraz eden gazeteciyi gözaltına aldırmak için 112'ye şüpheli şahıs ihbarı yaptı. Bölgeye gelen polis ekipleri herhangi bir suç unsuru olmayınca normale döndü. Hemşireler gazeteciye daha sonra karşılaşıp hesap sormakla tehdit etti.

Aydın Efeler İlçesi Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan 26 Nolu ASM'ye kendilerinden sonra atanan kadın doktorun odasının elektriklerini kesip, tuvaletleri ve diğer ortak alanları kullandırmadıkları ve devlet memurunun görevine engel oldukları gerekçesi ile başlatılan soruşturma kapsamında doktorlar Eralp Atay ve Mesut Amanak açığa alındı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halkın mağdur olmaması için açığa alınan hekimlerin yerine hekim görevlendirmesi yapıldı.

Bu arada açığa alınan hekimler Mesut Amanak ve Eralp Atay, avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada şu anda ASM binası olarak kullanılan merkezin eski fotoğrafını paylaşıp ASM'nin özel mülk olduğunu ve kendilerinin dizayn ettiğini ileri sürerek yeni bir hekimin burada görev yapmasının kira sözleşmesine aykırı olduğunu iddia ettiler. ASM binasının eski fotoğrafını da paylaşan hekimler, her ne kadar devlet kurumu olsa da buranın özel mülk olduğunu da belirttiler.

Eralp Atay ve Mesut Amanak'ın avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamanın ardından 26 Nolu ASM binasının durumunu görüntülemek ve haber çalışması yapmak için bölgeye giden gazeteciyi fotoğraf çekerken gören G.K. ve C.Ö. isimli hemşireler bölgeye polis ekibi çağırıp gazetecinin fotoğraf çekerek suç işlediğini ileri sürüp gözaltına alınmasını istediler. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir suç unsuru görmeyince hemşirelere resmi şikayetleri olup olmadığını sordu. Hemşireler resmi şikayetleri olmadığını belirtince polis ekipleri normale döndü. Gazetecinin bölgeden fotoğraf çalışması yapmaya devam etmesi üzerine hemşireler gazeteciyi tehdit etmeyi de ihmal etmedi. - AYDIN