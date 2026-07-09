Aydın\'da Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hırsızlık yapan 2 şüpheli, evin balkonundan çıktıkları esnada suçüstü yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir dışında bulunan bir ikametten ses geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 45 dakika süren takip sonucunda H.S. (40) ile O.K. (53), çaldıkları eşyalarla birlikte balkon kapısından çıktıkları sırada suçüstü yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN