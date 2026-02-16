Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda Ata Mahallesi'nde 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 9 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?