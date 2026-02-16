Aydın'da Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Aydın'da Hükümlü Yakalandı

Aydın'da Hükümlü Yakalandı
16.02.2026 21:53
Aydın'da 9 yıl 17 gün hapis cezası bulunan E.G. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda Ata Mahallesi'nde 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 9 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Efeler, Polis, Aydın, Suç, Son Dakika

