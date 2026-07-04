Aydın'da Hurdalıkta Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Hurdalıkta Yangın Çıktı

Aydın\'da Hurdalıkta Yangın Çıktı
04.07.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler'de bir evin hurdalığında çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin hurdalık olarak kullanılan bölümündeki kartonların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1637 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.T.'ye ait evin hurdalık olarak kullanılan bölümündeki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahele etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Efeler, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Hurdalıkta Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu Diyarbakır'da 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu
Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada
Trump, Grönland’ı ele geçirme fikrinden vazgeçti Trump, Grönland'ı ele geçirme fikrinden vazgeçti
Fenerbahçe’de Ake’den sonra bir uçak daha inecek Bu kez de Madrid’den Fenerbahçe'de Ake'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid'den
Dev havayolu şirketi iflas etti Dev havayolu şirketi iflas etti
İstanbul’da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:21
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120’den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
15:31
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
13:20
Danıştay’dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 20:13:28. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Hurdalıkta Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.