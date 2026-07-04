Aydın\'da Hurdalıkta Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin hurdalık olarak kullanılan bölümündeki kartonların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1637 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.T.'ye ait evin hurdalık olarak kullanılan bölümündeki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahele etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN