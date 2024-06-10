Aydın'da Huzur ve Güven Uygulamasında Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Huzur ve Güven Uygulamasında Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet fişek gele geçirildi. Jandarma ekipleri ayrıca, 2 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde kimlik bildirim sistemi ihlali yapan işletmeye toplam 37 bin 215 TL idari yaptırım uyguladı.

10.06.2024 14:41
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet fişek gele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde müşterek olarak ilçe özelinde bölgesel huzur ve güven uygulamasında; 434 şahıs ve 78 araç sorgulanarak kontrol edildi. Ekipler, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde 13 adet fişek ele geçirdi. Öte yandan 2 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edilen jandarma ekipleri, 9 çalışanın işletme tarafından Kimlik Bildirim Sistemine girişleri yapılmaması sebebiyle toplam 37 bin 215 TL idari yaptırım uyguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Köşk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Huzur ve Güven Uygulamasında Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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