Aydın'da Huzur ve Güven Uygulamasında Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet fişek gele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde müşterek olarak ilçe özelinde bölgesel huzur ve güven uygulamasında; 434 şahıs ve 78 araç sorgulanarak kontrol edildi. Ekipler, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde 13 adet fişek ele geçirdi. Öte yandan 2 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edilen jandarma ekipleri, 9 çalışanın işletme tarafından Kimlik Bildirim Sistemine girişleri yapılmaması sebebiyle toplam 37 bin 215 TL idari yaptırım uyguladı. - AYDIN