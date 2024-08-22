Aydın\'da incir hırsızı suçüstü yakalandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir incir bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca Horsunlu Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde H.A.T. isimli şüpheli şahıs incir hırsızlığı yaptığı esnada ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yaklaşık 12 kilogram incir ile birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN