Aydın\'da İncir Hırsızı Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir bahçeden 40 kilogram incir çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ömerbeyli Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde S.D. isimli şüpheli şahıs hırsızlık yaptığı esnada 40 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik devriye ve kontrollerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN