Aydın'da İşletme Deposunda Yangın: İtfaiye ve İşletme Personeli Zamanla Yarıştı - Son Dakika
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Aydın'da İşletme Deposunda Yangın: İtfaiye ve İşletme Personeli Zamanla Yarıştı

Aydın\'da İşletme Deposunda Yangın: İtfaiye ve İşletme Personeli Zamanla Yarıştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda çıkan yangında ekipler yangını söndürmek ve işletme personelleri de ürünleri kurtarmak için zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri yangın bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

22.06.2024 21:26  Güncelleme: 21:28
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında ekipler yangını söndürmek işletme personelleri de içerideki ürünlerini kurtarabilmek için zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Olay, Ata Mahallesi Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi'nde (ASTİS) akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmeye ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun çatı katını sararken, yangın deponun karşısında bulunan otluk alana da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, orman, sağlık, UMKE, AFAD, TOMA, Efeler ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve TOMA'lar alevlere müdahale etti. Yangın söndürme helikopterleri de alevlere havadan destek sağladı.

İşletme personeli zamanla yarıştı

Ekipler çatıdaki alevlere müdahale ederken, işletme personeli de içerideki ürünleri alevlerden kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Elden ele uzatılan koliler depo dışarısına çıkartılırken oradan da güvenli bölgeye alındı.

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Hakan Olgaç ve diğer yetkililer olay yerine gelerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da İşletme Deposunda Yangın: İtfaiye ve İşletme Personeli Zamanla Yarıştı - Son Dakika

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