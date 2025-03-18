Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle 372 Sokak'ta bulunan bir apartmanda sabah erken saatlerde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Nazilli İtfaiye Amirliği'nde mesai arkadaşları ile birlikte sahur yapan Gezgin evine gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının itfaiye personeli Turgay Gezgin'in evinde olduğunu belirledi. Yangında Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları T.G. (3) ve D.G. (12) hayatını kaybetti.
Eşi ve çocuklarının yangında vefat ettiğini gören itfaiye personeli Turgay Gezgin göz yaşlarına boğularak sinir krizi geçirirken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Acı haberi alan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İtfaiye personelinin evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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