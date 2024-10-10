Aydın\'da İzinsiz Kazı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 6 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette Sarıköy Mahallesi'nde sit alanlarının kontrolü amacıyla icra edilen devriye esnasında C.K, Ü.Y, M.Y, G.K, S.A, U.A isimli 6 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN