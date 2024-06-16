Aydın'da Jandarma Ekipleri Hız ve Emniyet Kemeri Denetimlerine Devam Ediyor

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Aydın'da jandarma ekipleri 'Yolun sonu bayram olsun' mottosuyla hız ve emniyet kemeri denetimlerine devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle tatile gidecek vatandaşların emniyet ve güvenliği amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, belirlenen noktalarda Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ve cayrokopter ile 'Hızını düşür yolun sonu bayram olsun' mottosuyla hız ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirdi. Jandarma tarafından denetim noktalarında yol kullanıcıları ile bayramlaşılarak trafik kuralları konularında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde ekipler hem denetledi hem de bilgilendirdi. Ayrıca denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği öğrenildi. - AYDIN