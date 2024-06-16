Aydın'da Jandarma Ekipleri Hız ve Emniyet Kemeri Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Jandarma Ekipleri Hız ve Emniyet Kemeri Denetimlerine Devam Ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Kurban Bayramı tatili süresince tatile gidecek vatandaşların emniyet ve güvenliği amacıyla hız ve emniyet kemeri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri, helikopter ve cayrokopter ile gerçekleştirdiği denetimlerde 'Hızını düşür yolun sonu bayram olsun' mottosunu benimseyerek yol kullanıcılarını bilgilendiriyor ve trafik kurallarına uymalarını sağlıyor. Denetimler, bayram tatili süresince devam edecek.

16.06.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri 'Yolun sonu bayram olsun' mottosuyla hız ve emniyet kemeri denetimlerine devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle tatile gidecek vatandaşların emniyet ve güvenliği amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, belirlenen noktalarda Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ve cayrokopter ile 'Hızını düşür yolun sonu bayram olsun' mottosuyla hız ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirdi. Jandarma tarafından denetim noktalarında yol kullanıcıları ile bayramlaşılarak trafik kuralları konularında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde ekipler hem denetledi hem de bilgilendirdi. Ayrıca denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Helikopter, Jandarma, trafik, Aydın, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Ekipleri Hız ve Emniyet Kemeri Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
07:56 Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha Bestemsu Özdemir ekibe veda etti Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
23:15 Adalarda elektrikli araç dönemi başladı Adalarda elektrikli araç dönemi başladı
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 10:11:36. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Ekipleri Hız ve Emniyet Kemeri Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement