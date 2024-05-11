Aydın\'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Aydın'da jandarma ekipleri Çine ve Karpuzlu ilçelerinde öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında Trafik Jandarması tarafından, Çine ilçesi Ege Yıldızı Anaokulu, Karpuzlu ilçesi Tekeler İlköğretim/Ortaokulu eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.. Eğitimde Genel Trafik Kuralları, Emniyet Kemeri Kullanımı, Yayaların Uyması Gereken Kurallar, Çocukların Uyması Gereken Kurallar konularda bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerde öğrencilere broşür, boyama kitapları hediye edildi. - AYDIN
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