Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 38 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 38 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Jandarma Ekipleri Tarafından 38 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 38 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

28.05.2024 10:25
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından son dönemde yapılan çalışmalarda 38 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki günde icra edilen faaliyetlerde 38 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs olduğu tespit edildi. Bu yakalanan şahıslar arasında Dolandırıcılık suçundan 3 şahıs, Göçmen Kaçakçılığı suçundan 2 şahıs, Hırsızlık suçundan 2 şahıs, Uyuşturucu suçundan 1 şahıs, Yaralama suçundan 1 şahıs, Diğer Suçlardan 10 şahıs, İfadeye yönelik aranan 19 şahıs olduğu belirlendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 38 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 38 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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