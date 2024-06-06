Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 70 Kilogram Deniz Börülcesi Ele Geçirildi

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 70 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Batıköy Mahallesi Kafa mevkiinde devriye faaliyeti esnasında üç çuvalın içerisinde olduğu tespit edilen yaklaşık 70 kg deniz börülcesi bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 'Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması' maddesi gereğince tutanak tutulurken, deniz börülceleri de Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - AYDIN