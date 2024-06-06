Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 70 Kilogram Deniz Börülcesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 70 Kilogram Deniz Börülcesi Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 70 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında üç çuval içerisinde bulunan deniz börülceleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince tutanak tutularak Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

06.06.2024 10:26
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 70 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Batıköy Mahallesi Kafa mevkiinde devriye faaliyeti esnasında üç çuvalın içerisinde olduğu tespit edilen yaklaşık 70 kg deniz börülcesi bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 'Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması' maddesi gereğince tutanak tutulurken, deniz börülceleri de Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 70 Kilogram Deniz Börülcesi Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 70 Kilogram Deniz Börülcesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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