Aydın\'da Kaçak Ağaç Kesimi Yapan 3 Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında ormanlık alanda kaçak ağaç kesen 3 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından Efeler ilçesi Zeytinköy Mahallesinde gerçekleştirilen devriye sırasında yol üzerinde bulunan açık kasa bir kamyonetin arka plakasının otlarla kapatıldığı fark edildi. Araç çevresi ve bölgede yapılan araştırma sonucu B.Y. (50), B.Y. (47) ve F.Y (24) isimli şahısların defne ağacı kestikleri tespit edildi. Olay yerinde 15 bağ defne ağacı ve ağaç kesiminde kullanılan 1 adet tahra ele geçirildi. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ekipleri tarafından da 3 şahsa gerekli cezai işlem uygulandı. - AYDIN