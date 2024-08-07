Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın\'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli, açtıkları 3 metrelik çukurda suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kazı alanında yapılan aramalarda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

07.08.2024 11:30
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli, açtıkları 3 metrelik çukurda suçüstü yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde N.O., M.E., O.A. ve O.A. isimli 4 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri açtıkları 3 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda ise 1 adet dedektör, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 20 metre uzatma kablosu ve 16 parça çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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