Aydın'ın Germencik ilçesinde ahırdan kaçan 9 büyük baş hayvan, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk içerisinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Neşetiye Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan bir vatandaş 9 adet büyük baş hayvanının ahırdan kaçmak suretiyle kayıp olduğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Germencik İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş kapsamlı araştırma ve aramalar sonucu kayıp hayvanlar aynı gün Dereköy Mahallesi arazi kesiminde bularak sahibine teslim etti. Öte yandan hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına mukabil alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Kaçan 9 Büyük Baş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.
Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmaktadır.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda sentetik uyuşturucu, kokain, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği sanal devriyeler kapsamında 13 siber suç olayında tespit edilen 54 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Siber suçlarla mücadele kapsamında binlerce internet sitesine erişim engellenirken, toplumun bilinçlendirilmesi için de çalışmalar yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Karaköy iskelesi yakınlarında şüpheli şahısların bir araca yüklediği 3 ton kaçak midyeyi ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, midyeler yeniden denize döküldü. Şahıslara toplam 52 bin 484 TL para cezası kesildi.
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