Aydın'ın Efeler ilçesinde karayolu kenarında çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde Ovaeymir Mahallesi Aydın Muğla karayolu kenarındaki bir arazide meydana geldi. İşletmelerin yakınında bulunan arazide kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. Yangın ihbarı ile birlikte bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN