Aydın\'da Kaza: 10 Yaralı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde servis aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk istikametinden Başçayır istikametine doğru ilerleyen M.K. idaresindeki 09 FL 837 plakalı otomobil ile karşıdan gelen M.A. idaresindeki 09 P 8071 plakalı servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü M.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ve minibüste bulunan G.T., F.N.T., S.Y., D.A, H.A., A.K., Ş.A., F.K., M.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN