Aydın\'da Kırsal Alanda Meydana Gelen Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Başçayır mahallesi yakınlarında meydana gelen arazi yangını kısa sürede söndürüldü. Yangına karşı vatandaşların duyarlılığı takdir toplarken yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 11: 00 sıralarında Köşk İlçesi'ne bağlı Başçayır Mahallesi Hanaytaşı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havanın oldukça sıcak ve yangın için riskli olması nedeniyle teyakkuz haline olan vatandaşlar dumanı görünce kısa sürede yangın bölgesine akın etti. Bazı vatandaşlar traktörlerine taktıkları tankerlerle yangın bölgesine koşarken bazı vatandaşlar ise çapasını küreğini alarak bölgeye koştu. Bu arada Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangın köylülerin de duyarlılığı sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. - AYDIN