Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahis kapsamında yapılan huzur ve güven uygulamasında 3 bin 957 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.
Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca; kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahse yönelik 68 unsur ve 291 personelin katılımı ile bölgesel huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; 163 umuma açık yer ve 10 dernek ve kooperatif kontrol edildi. 3 bin 957 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Kumar Operasyonu: 1 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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