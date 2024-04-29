Aydın\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kurusıkıdan bozma ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca, Koçarlı ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında bir kişi şüphe üzerine durduruldu. Edinilen bilgiye göre T.D. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN