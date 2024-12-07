Aydın'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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