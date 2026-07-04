Aydın'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Aydın\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
04.07.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler'de iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı, hayati tehlike yok.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavşakta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Abide Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K. idaresindeki 09 ALU 451 plakalı motosiklet ile Atatürk Kent Meydanı'ndan yola çıkan T.A. idaresindeki 34 HTL 844 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Efeler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı
Yıkılan işhanının altından 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma sığınak çıktı Yıkılan işhanının altından 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma sığınak çıktı
Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi
Fenerbahçe’nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu Fenerbahçe'nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
16:04
Veli Ağbaba’nın yeğenine “Nüfuz Ticareti“ suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
Veli Ağbaba'nın yeğenine "Nüfuz Ticareti" suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
15:31
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 18:04:41. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.