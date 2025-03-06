Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

İncirliova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Musa Kaplan kaza sonucu yaşamını yitirdi.

06.03.2025 10:27
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Kaza, Acarlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Musa Kaplan'ın kullandığı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Musa Kaplan olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından belirlendi. Kazayı duyan gencin yakınlar olay yerine gitti. Polisler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaplan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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