Aydın\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yol tabelasına çarpan genç motosiklet sürücüsü Ali Olgun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Aydın istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybolan Ali Olgun idaresindeki motosiklet, Savcıllı Mahallesi yol tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç sürücü, yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Buharkent Mezarlığı'na defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN