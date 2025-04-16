Aydın\'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.A. idaresindeki 09 AKN 981 plakalı motosiklet ile Kültür Caddesi'nden bulvara dönüş yapan M.P.K. idaresindeki 09 AAP 340 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN