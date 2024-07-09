Aydın'da müebbet hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da müebbet hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Aydın\'da müebbet hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan N.C. (49) isimli kadın, özel bir ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda yakalandı.

09.07.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan N.C. (49) isimli kadın, özel bir ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesinde 3 yıldır 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan N.C. (49) isimli kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu şüpheli şahsın başka bir isim ile gayriresmi bir şahısla yaşadığı ve seyyar hurda topladığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Aydın, JASAT, Güvenlik, Cezaevi, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da müebbet hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:38:07. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da müebbet hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement