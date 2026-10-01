Aydın'da müstehcenlik operasyonunda 9 gözaltıdan 2 tutuklama, 5 adli kontrol çıktı - Son Dakika
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Aydın'da müstehcenlik operasyonunda 9 gözaltıdan 2 tutuklama, 5 adli kontrol çıktı

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Aydın\'da müstehcenlik operasyonunda 9 gözaltıdan 2 tutuklama, 5 adli kontrol çıktı
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Aydın'da müstehcenlik suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si serbest bırakıldı; dijital materyallerin incelenmesi sürüyor.

Aydın'da Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin müstehcenlik suçuna yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde yer alan "Müstehcenlik" suçu kapsamında çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 Ekim 2026 tarihinde Efeler, Nazilli, Kuşadası ve Söke ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen dijital materyallerle ilgili inceleme ve soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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