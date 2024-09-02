Aydın'da ocak yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Aydın'da ocak yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Aydın\'da ocak yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan ocak yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

02.09.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ocaktaki yağın tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Fatih Mahallesi 1130 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak bölümünde yemek yapımı esnasında ocakta bulunan yağ bir anda alev aldı. Alevleri gören ev sahibi durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Mutfakta oluşan dumanın tahliye edilmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da ocak yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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