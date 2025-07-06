Aydın\'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kamışlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan müdahaleye başladı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve uçaklar da ekiplere havadan destek veriyor. Yangını kontrol altına alabilmek için bölgede yoğun şekilde havadan ve karadan müdahale sürüyor. - AYDIN