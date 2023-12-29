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Aydın'ın Köşk ilçesinde Osmanlı dönemine ait silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'ın Köşk ilçesinde Osmanlı dönemine ait silahlar ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan baskında, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç, tüfek ve bıçaklar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'ın Köşk ilçesinde Osmanlı dönemine ait silahlar ele geçirildi
29.12.2023 - 09:58,  Güncelleme: 09:58
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir eve yapılan baskında, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç, tüfek ve bıçak ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi'nde ekipler, H.İ.K. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde, ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet üzeri yazılı kılıç, 1 adet tek namlulu dolma tüfek, 3 adet çift namlulu tüfek namlusu, 2 adet ahşap tüfek dipçiği, 2 adet bıçak ile Cumhuriyet dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tek kırma av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Köşk ilçesinde Osmanlı dönemine ait silahlar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'ın Köşk ilçesinde Osmanlı dönemine ait silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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