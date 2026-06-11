Aydın'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Aydın'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Aydın\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı
11.06.2026 17:33
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Efeler'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2062 Sokak'tan bulvara bağlanmak isteyen 09 ARD 454 plakalı otomobil ile bulvarda seyir halinde olan 09 APU 833 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralından hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika

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