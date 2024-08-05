Aydın\'da otomobil yangını ormana sıçradı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobilde çıkan yangın ormana sıçrarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Yangın, Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Otomobilden yükselen alevler ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil metal yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Orman yangınına müdahale sürüyor

İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin orman yangına müdahalesi sürerken, yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile ekiplere havadan destek veriyor. - AYDIN